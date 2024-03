La Toscana aumenta il budget per i viticoltori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Regioneila disposizione deitoscani che sale da 28,1 a 33,9 milioni di euro, cogliendo l’opportunità di utilizzare un importo pari a 5.824.000 euro, risorse che si sono rese disponibili da quelle non spese dalle altre regioni italiane per gli interventi settoriali del Piano strategico nazionale del settore vitivinicolo per la campagna finanziaria 2023/2024. Lo ha reso noto la stessa Regione, spiegando che tali fondi saranno destinati a coprire le domande presentate sugli interventi settoriali della promozione sui Paesi esteri e della ristrutturazione e riconversione vigneti e non finanziate per mancanza di fondi. "Le aziende vitivinicole toscane sono uno dei patrimoni della nostra regione, il cui nome evoca bellezza, bontà e, soprattutto, vini di qualità", ha detto il presidente ...