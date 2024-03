La superstar in bancarotta | “Sono tornata a vivere da mia mamma e faccio la spesa al discount” Così Mel B si è raccontata alla Bbc

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Non ho subìto solo abusi emotivi e fisici, c’erano anche tutti gli abusi finanziari. Non mi rendevo conto di non avere tutti i soldi che pensavo di avere. Quindidovuta tornare acon mia”. Queste parole provengono dbocca di Melanie Brown. Sì, proprio Scary Spice, che malgrado i milioni accumulati con le Spice Girls si è trovata con un pugno di mosche in mano dopo il divorzio da Stephen Belafonte. In un’intervistaBBC la cantante ha spiegato che, in seguitofine del matrimonio con l’ex coniuge, ha lasciato la California per fare ritorno a Leeds sotto il tetto della. Tutto questo accadeva mentre la girl band di cui fa parte faceva registrare il tutto esaurito in ogni data del tour negli stadi del 2019. Com’è possibile? Sebbene ...