La storia di Enzo Ferrari | film di Michael Mann su Sky Cinema on-demand 4K e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Arriva in prima TV su SKY, in onda venerdì 15 marzo alle 21.15 su SkyUno (e alle 21.45 anche su SkyDrama), in streaming su NOW e disponibile on.Su Sky ilsarà disponibile onanche in 4K.Presentato all'80esima edizione della Mostra deldi Venezia, ilesplora l’enigmatica figura del leggendarionel corso di uno specifico e drammatico anno della sua vita, il 1957. Laumana e professionale di uno dei personaggi più noti, misteriosi e complessi del secolo scorso raccontata dall’acclamato regista, plurinominato agli Oscar® e ai BAFTA e vincitore di due Emmy awards che si è dedicato per ...