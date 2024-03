La storia della docente che trova un portafoglio con 600 euro e lo consegna alla Polizia | “Spero che sia da esempio per i miei alunni”

(Di venerdì 15 marzo 2024) A Torino una giovanedi educazione fisica di 26 anni, originaria di Benevento, siva in fila allo sportello Postamat quando ha ricevuto per errore 600in contanti. Si trattavapensione di un 67enne romeno che, per sbadataggine, era andato via prima di ritirare il denaro. L'articolo .

Gianluca Guidi racconta Frank Sinatra

BOLOGNA, GIANLUCA GUIDI IN ‘SINATRA THE MAN AND HIS MUSIC’ “Sinatra the Man and His Music”: questo il titolo dello spettacolo-tributo all’uomo Frank Sinatra e alla sua musica che andrà in scena il 18 ...9colonne

Melanoma e controlli saltati, in Europa 100mila anni di vita persi tra 2020 e 2021: il cortometraggio racconta la storia di due amiche con un approccio ben diverso alla prevenzione del melanoma: Anna, interpretata da Miriam Candurro, più scrupolosa, che scopre di avere un melanoma ...adnkronos

Il Codex Purpureus di Rossano diventa protagonista a Siena: Il convegno dedicato al Codex Purpureus Rossanensis sarà occasione per divulgare e promuovere la conoscenza della storia e del valore di questo prezioso manoscritto e con esso delle bellezze storico ...strettoweb