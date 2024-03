La storia della canzone di Israele all’Eurovision | dall’inizio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nonostante una querelle durata lo spazio di qualche settimana e che ha fatto paventare il possibile forfait,saràdopo l’approvazione da parteEuropean Broadcasting Union del brano che la sua rappresentante, Eden Golan, intende cantare durante la rassegna che si terrà a Malmö, in Svezia. L’offensiva israeliana in seguito al pogrom del 7 ottobre ha generato un dibattito anche tra i cultori del festival, con diversi appelli all’esclusione dicome era stato fatto con la Russia dopo l’invasione su larga scala di due anni fa. All’appello si sono uniti anche diversi artisti, benché nessuno dei partecipanti annunciati abbia lasciato intendere di voler boicottare in caso di presenza israeliana. La presenza di(e la prosecuzione del bando alla Russia) attraverso il ...