La storia Da preparatore ad allenatore Muggiò ha trovato il suo mister

(Di venerdì 15 marzo 2024) La trasformazione di Davide Draisci è degna dei migliori Sayan, i valorosi guerrieri del manga Dragon Ball. Dopo aver cominciato la stagione a luglio in qualità diatletico e aver ricoperto il ruolo di vice fra novembre e gennaio, il ventiseienne di Sesto San Giovanni è diventato da poche settimane l’del, squadra militante nel girone B del campionato di Eccellenza. Una scalata repentina, inaspettata perfino da lui. Il cambio di incarico, per quanto improvviso, non lo ha però spaventato. In primis, per la sua forte personalità. Poi, perché tutto l’ambiente gialloblù, dalla dirigenza ai calciatori, gli ha trasmesso fiducia e vicinanza sin dal primo istante: "Dopo la pesante sconfitta contro il Castelleone, il presidente Luciano Pace ha optato per un cambio in panchina e mi ha domandato se mi sentissi ...