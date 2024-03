La stella nel firmamento delle auto Inaugurato il nuovo showroom GMG

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Sovigliana-Vinci, 8 Marzo 2024 GMG SPA ha brillantementeil suoMercedes-Benz, una struttura che incarna l'eleganza e lo spirito innovativo del marchiomobilistico di Stoccarda. L'evento di presentazione ha visto la partecipazione di oltre 400 ospiti selezionati che hanno affollato ilspazio espositivo fino all'ultimo posto disponibile, testimoniando l'entusiasmo e l'interesse per la nuova apertura. Il, situato a Sovigliana-Vinci, si distingue per il suo design moderno e raffinato, che riflette alla perfezione i principi di eleganza e prestigio propri del marchio Mercedes-Benz. Durante la serata di inaugurazione, è stata svelata in anteprima la nuova supersportiva AMG GT che ha rubato la scena come punta di diamante ...