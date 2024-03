La stagione balneare | I bagnini? Mancano Non sarà facile trovare la soluzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Grosseto, 15 marzo 2024 – A tre mesi dall’inizio dellaestiva in Maremma, ma come nel resto dei litorali italiani,. Salvo deroghe (che forse ci saranno) il nuovo regolamento innalza da 16 a 18 anni l’età minima per ottenere il brevetto. Il rischio è che la già difficile ricerca di assistenti bagnanti diventi addirittura impossibile. C’è poi un altro problema che riguarda iunder 18. In primo luogo il contratto di lavoro che prevede per i minorenni due giorni di festa alla settimana, inoltre non hanno l’abilitazione a utilizzare il defibrillatore perchè non possono accedere ai corsi. "È sempre più consigliato assumere un maggiorenne – commenta Simone Guerrini, presidente regionale della Federazione italiana imprese balneari e presidente della Balneari Maremma Grossetana –, perché è ...