La sprint è di vittozzi Lisa riapre la Coppa Trionfo a Canmore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024)non trema e si rilancia all’inseguimento delladel mondo di Biathlon. La sappadina ieri ha vinto lache apre la tappa finale di. L’aria canadese fa bene all’azzurra (0-0), che stacca, con una grande prestazione sugli sci, Lou Jeanmonnot (0-0) di 5-5 secondi, e Lena Haecki (0.0) di 8.6 secondi. Sianche la corsa per ladel mondo generale., seconda in classifica, guadagna terreno su Tandrevold, ora lontana solo 7 punti. Julia Simon (0-1) ha chiuso in quarta posizione a 19.4 secondi mentre Justine Braisaz (1-0) è ottava a 31.6 secondi. Ingrid Tandrevold (1-1) paga l’incertezza al poligono che le costa un ritardo al traguardo di 1.01.6 e molte avversarie tra lei, diciassettesima, e ...