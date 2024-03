La ‘salvezza’ del cinema arriva dalla provincia? La storia dell’Anonima Impresa Sociale e delle sale che tornano a vivere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Non tornare più, non ci pensare mai a noi…non ti fare fotterenostalgia”. In una scena cult del film NuovoParadiso Alfredo, proiezionista in una sala dellasiciliana, rivolge queste parole a Salvatore, il suo giovane amico e allievo prediletto, mentre quest’ultimo sta per salire su treno con un biglietto di sola andata per Roma. Salvatore seguirà alla lettera i consigli del cinico e amorevole mentore e amico, e realizzerà il sogno di diventare un regista affermato a Roma senza mai voltarsi indietro verso il passato, mentre il Nuovoparadiso finirà in rovina. Il film si svolge in un’ epoca e in un luogo in cui è difficile inseguire aspirazioni culturali in, e per trovare la propria strada è necessario andarsene. E se invece oggi, al contrario di ciò che accadeva ...