La Sad annuncia il nuovo disco Odio La Sad | Autodistruttivo è certificato oro

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, La Sadilalbum dal provocatorio titoloLa Sad La Sad – il trio formato da Theø, Plant e Fiks – dopo la partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremo,ilalbum dal titoloLa Sad, in uscita il 5 aprile (La Sad Ent. in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe). Il singoloe l’album Sto Nella Sad sono stati certificatid’Oro da FIMI/GfK Italia. Continua il percorso de La Sad tra chitarre distorte, testi immediati e l’ormai indistinguibile attitudine punk. Il trio che si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione, dell’importanza di imparare dagli errori, di non rinnegarli e volgere sempre uno sguardo di speranza al futuro, torna ...