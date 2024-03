La Reggiana gioca bene Ma ci faremo rispettare

(Di venerdì 15 marzo 2024) Vigilia di una sfida particolarmente sentita e comunque importante per lo Spezia reduce da una bella e convincente vittoria contro il Sud Tirol. Un quasi derby quello del Mapei Stadium contro un avversario, la, che all’andata a Cesena vinse 2-1 e che con lal vittoria di Catanzaro respira aria più tranquilla ma che non è del tutto fuori dalla zona calda. Di contro lo Spezia deve continuare e dare seguito alle buone prove delle ultime giornate e ora che dopo la sfida di sabato e la sosta potrà contare sul rientro di alcuni infortunati eccellenti. Reca al meglio e Kouda verso i primi di aprile, in attesa del rush finale anche con Di Serio. Ma se ne parlerà a fine aprile. D’ Angelo è soddisfatto della vittoria di sabato scorso e al termine di una buona settimana di lavoro. Mister con la vittoria è tornato il sorriso e la squadra ha trascorso una settimana ...

Calcio: Spezia, infermeria si svuota. D'Angelo "Reca e Tanco ok"

Lo Spezia cerca l'ottavo risultato utile nelle ultime nove partite di campionato prima di dedicarsi alla sosta che servirà a preparare il doppio impegno casalingo contro Ascoli e Lecco, che si preannu ...ansa

