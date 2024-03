La rabbia dei balneari Confersercenti | | Governo inerte | noi pronti alla piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Lavori in corso, in riviera, per una protesta dicontro la Bolkestein. A suggerire l’idea che il livello dello scontro con le istituzioni potrebbe alzarsi è Sandro Assenti: il presidente regionale di Confesercenti plaude all’iniziativa portata avanti da Fiba e Sib nazionali, che hanno inviato una lettera alproclamando lo stato di agitazione dei. Il fatto è che, per le associazioni di categoria, il legislatore dovrebbe mettere un punto fermo sull’annosa diatriba delle aste, previste ddirettiva Ue per il demanio marittimo. "Il– tuona Assenti – non ha ancora prodotto una norma che possa decidere il futuro delle nostre concessioni. Il nostro comune ha approvato la proroga, ma altri si sono comportati diversamente, avviando le procedure per la ...