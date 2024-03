La Promessa anticipazione oggi | Jana non abbassa la guardia!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nell’attesissima puntata de La, in onda su Canale 5 il 15 marzo 2024 alle ore 16.40, gli spettatori saranno catapultati in un vortice di tensione e mistero. Le anticipazioni ci svelano che il Conte Lorenzo è più determinato che mai a mantenere il suo potere, ma una minaccia imprevista si frappone sul suo cammino. Tempesta d’Amore anticipazioni dal 18 al 24 marzo: un complesso triangolo amoroso AnticipazioniLa: Don Lorenzo alla carica Il Conte Lorenzo ha mosso una mossa audace, ricomprando e restituendo la spilla che Cruz aveva trafugato da Catalina per finanziare la sua festa di compleanno. Convinto di aver guadagnato la fiducia della Marchesina, Lorenzo si sente invincibile e prosegue nel suo piano di conquista. Tuttavia, c’è un dettaglio che continua a tormentarlo: la persona che lo ha sorpreso ...