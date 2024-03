La percentuale di CO? nell’atmosfera non dimostra che l’essere umano non è responsabile del cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il 3 febbraio 2024 è stato pubblicata su Facebook un’immagine che mostra la presunta composizione dell’atmosfera. Secondo i dati contenuti nel grafico l’atmosfera sarebbe composta per il 78,08 per cento da azoto, per il 20,94 per cento da ossigeno, per lo 0,94 per cento da argon e per lo 0,04 per cento da CO?. L’anidride carbonica sarebbe a sua volta naturale per lo 0,0384 per cento, mentre la parte prodotta dalle attività umane sarebbe lo 0,0016 per cento (cioè il 4 per cento del totale). Secondo l’autore del post questi dati significherebbero che la «transizione green», cioè la politica che punta a un’economia sostenibile a livello ambientale per contrastare ilin atto, sarebbe una stupidaggine. Questo perché, vista ladi anidride carbonica prodotta dall’uomo, le attività umane non avrebbero ...