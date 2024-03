La Passione secondo Giovanni di Bach dopo 300 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) di Fabrizio Morviducci Geografia che. La Regione Toscana e l’Istituto geografico militare protagonisti di un progetto culturale che porterà in tutte le scuole medie del territorio regionale le carte della Toscana, dell’Italia e del mondo. L’iniziativa, che vede la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale, è stata presentata ieri mattina a palazzo del Pegaso dal presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, del comandante dell’Igm, generale Massimo Panizzi, e di Carla Maltinti in rappresentanza dell’Ufficio scolastico toscano. In tutto sono state stampate oltre 3.000 cartine in formato 70-100; si tratta di una carta in scala 1:350mila, con un aggiornamento al 2020, quindi di recentissima realizzazione da parte dell’organismo militare che svolge anche funzione di cartografico ufficiale dello Stato. "Si tratta di un bel progetto – ha detto ...