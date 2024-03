La mostra di Valter Cemolin a Sansepolcro Art Gallery

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) Arezzo, 15 marzo 2024 – Da lunedì 18 marzo laArtdi via XX Settembre 15 fondata da Marcello Medici e Stefano Vannini propone il lavoro di, un veneziano conquistato dal Montefeltro, un artista completo, eclettico, di grandi capacità tecniche ed espressive:passa dal dipinto al disegno a china, dalla scultura all'intaglio di oggetti e mobili d'arredamento con estrema disinvoltura. Capace di coniugare pittura, scultura, disegno, intaglio, in forme artistiche sempre nuove, con tecniche artigianali che si rifanno a pratiche antiche: è un artista "di luce", ama le tonalità calde, i colori tenui che scacciano il buio e danno vita a ogni stanza. Da grande amante della musica, si diletta anche in liuteria, realizzando strumenti musicali classici. "Artigiano eccellente, ...