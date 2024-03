La montagna per tutti | la montagna che cura

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Arricchire la proposta di una passeggiata sui sentieri con un approccio terapeutico-riabilitativo non è una cosa semplice, soprattutto per un’associazione di volontari come la nostra. Vogliamo strutturare meglio le nostre iniziative, anche attraverso una formazione continua che ci consenta di essere adeguatamente preparati nell’accompagnare persone con fragilità diverse”. Katia Leporini è referente del progetto ‘Sentieri volontari: quando il territorio diventa spazio di benessere’ di API – Associazione per l’Inclusione, che ha il supporto della Fondazione della Comunità Bergamasca. “La Valle Brembana e le sue aree interne possono diventare un luogo di inclusione e, una specie di palestra all’aria aperta, dove promuovere la cultura del benessere, senza escludere le potenzialità turistico-attrattive del territorio”. Una passeggiata in ...