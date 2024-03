La mia Africa Trend e look sporty-chic in cashmere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il calore del sole sulla pelle, spazi sconfinati punteggiati di verde, l’azzurro del cielo, naturale proseguimento di un viaggio che arriva fino alle calde distese della savanana. La nuova collezione primavera-estate 2024 Falconeri continua nel racconto di una storia vissuta in compagnia, alla scoperta delle sensazioni che i filati pregiati possono far vivere sulla pelle. Immersi in panorami naturalini, una coppia vive un safari emozionante, accompagnata dall’impareggiabile leggerezza e morbidezza delultrafine. Questo filato, estremamente confortevole a contatto con la pelle, viene accuratamente selezionato dal brand tra la Mongolia e l’Inner Mongolia ed è tra le filature più leggere e resistenti. Ilè un filato termoregolatore e grazie a queste caratteristiche è adatto ad ogni ...