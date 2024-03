La medicina sul territorio Mancano ancora all’appello sei Case di comunità | Non si trova personale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il lento e laborioso lavoro di ricucitura del rapporto fra pazienti e. Undicidellain piedi su 17, l’ultima inaugurata a Besana a fine dicembre, le prime a Vimercate e Giussano a inizio 2022. Un cammino complesso per l’Asst Brianza, fresca di cambio al vertice, che entro il 2026 dovrà mettere a terra altre sei strutture con fondi del Pnrr: oggiMonza 2 e Monza 3, Agrate, Bellusco, Seregno e Desio. Maglie importanti della rete che dovrebbe alleggerire gli ospedali del carico sopportato prima e dopo il Covid. "Ma il problema è il– dice Pippo Natoli, di Cittadinanza Attiva, sportello salute aperto a Vimercate per risolvere i problemi dei malati –. In città ci sono 9 infermieri di famiglia, e a loro si arriva con l’impegnativa ...