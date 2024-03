La mamma della 15enne salvata dal medico in pensione a Fermo | “Ha citofonato a casa | non eravamo un numero”

Sin dall’inizio del Grande Fratello 2023 il pubblico ha additato Anita Olivieri come una raccomandata e il motivo sembrava una certa simpatia instaurata con un autore in particolare, ne aveva ... (tuttivip)

Bergamo. Estate e piscina. Due parole che un bimbo – o una bimba, in questo caso – dovrebbe associare a gioco, svago, allegria. Per Ambra (nome di fantasia) non è stato così. I fatti risalgono a ... (bergamonews)