La liberazione animale che (ancora) non c’è

(Di venerdì 15 marzo 2024) Gianluca Felicetti, presidente della più importante organizzazione animalista italiana (Lav, Lega anti vivisezione), nel suo libro La politica degli animali (People, 2024) ricorda gli anni della sua nascente passione per le “vite degli altri” (animali):liceale, qualcuno gli fece avere una copia di un libro già leggendario,inedito in italiano, che Felicetti lesse avidamente, ricevendone una forma di illuminazione. Quel libro era naturalmente Animal liberation di Peter Singer, uscito nel 1975 e da poco tornato in libreria per Il Saggiatore in un’edizione aggiornata dall’autore (Nuova). Il saggio del filosofo australiano fu dirompente: portava sulla scena della discussione pubblica la “questione”, ossia il sistema di oppressione e sterminio organizzato dalla ...