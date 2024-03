La Lega compie 40 anni ma è giusto evitare commemorazioni vista la differenza tra oggi ed allora

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pare che ladi Salvini non abbia alcuna intenzione di celebrare i 40dalla fondazione delladi Umberto Bossi. Nessuna sorpresa poiché “quella”, “quella” per l’indipendenza della Padania, non esiste più da un pezzo e unversario commemorativo non avrebbealcun senso. Anzi potrebbe addirittura essere motivo di troppi cattivi pensieri sulla mutagenesi di un movimento politico di cui si sono persi i caratteri originari. E con questi anche i due uomini che più li rappresentavano. Il fondatore è stato fermato da un grave ictus cerebrale nel lontano 11 marzo del 2004, Roberto Maroni è deceduto il 22 novembre del 2022 portato via da un devastante tumore al cervello (proprioavrebbe compiuto 69…). La loro definitiva ...