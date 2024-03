La giovane attivista racconta la sua esperienza | tra vomiting e anoressia nervosa atipica | per sensibilizzare e tendere la mano a chi soffre di disturbi alimentari

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 15 marzo 2024) Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio ABA e ISTAT, circa 3 milioni di italiani soffrono di. In seguito alla pandemia l’incidenza è salita del 30%, interessando soprattutto i più giovani a causa dell’isolamento prolungato e delle ridotte occasioni sociali. Aipiù comuni come l’e la bulimiasi aggiungono il binge eating disorder (abbuffate incontrollate) e innumerevoli varianti come per esempio la drunkoressia, l’ortoressia e il disturbo evitante-restrittivo, che rendono difficile definire i confini di queste malattie e riconoscerle. ...