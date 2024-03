La Gazzetta salva solo Ngonge del mercato del Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 15 marzo 2024) Prima che ilsi tuffi nel nuovoladello Sport prova a fare il punto su quelli che sono stati gli acquisti di questa stagione partendo da quelli della scorsa estate. Purtroppo il bilancio non è favorevole considerando che Natan è stato fermato da un infortunio e non è riuscito di sicuro ad essere il sostituito di Kim che si pensava. Cajuste è ancora acerbo e quindi rimandato. Ch però ha veramente deluso è Lindstrom “Chi si avvia verso una bocciatura vera e propria e? Lindstrom. Per un po’ sembrava vittima di un equivoco tattico, che De Laurentiis in persona ha smentito a gran voce. Un’azione difensiva che ha tolto ogni attenuante al danese, finora inconsistente e costretto soltanto agli scampoli di partita”. Anche a gennaio non è andata meglio con Mazzocchi che è un comprimario alle spalle di Di Lorenzo. ...