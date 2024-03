La gara fra i negozi Miglior vetrina | riparte il concorso Sfida sugli eventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il Mondiale endurance, i 30 anni dalla morte di Senna e Ratzenberger e la Formula 1. Sono tre i temi al centro del2024’, indetto anche quest’anno dal Comune, che si svolgerà dal 15 aprile al 19 maggio. Si tratta del periodo che va dalla 6 Ore di Imola (tappa cittadina del Wec, in programma dal 19 al 21 aprile) e il ritorno del Gran premio (17-19 maggio). In mezzo, con un momento-clou il primo maggio, le celebrazioni in memoria dei due piloti scomparsi nel 1994. "Ilè destinato alle attività commerciali di vicinato – ricordano dal Comune – e ha come obiettivo quello di creare l’occasione affinché i cittadini e gli ospiti in visita trovino una maggiore atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete distributiva locale". Possono partecipare tutte le attività imolesi con ...