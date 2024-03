La fragile inclusione | Subiamo ancora discriminazioni nel mondo del lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) di Stefano Guidoni Un successo il convegno "La violenza e la discriminazione sulle persone con disabilità: l’importanza di fare rete sul territorio", promosso dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili a palazzo ducale, per ribadire "la condanna a tutte le violenze – dichiarano gli organizzatori, tra cui anche l’Associazione europea vittime di violenza e Associazione italiana cultura sport – a partire da quella sulle donne e proseguendo con quelle sui disabili e tutti i soggetti fragili". Un solo rammarico, "l’assenza, come già avvenuto lo scorso anno al teatrino dei Servi, di buona parte dei rappresentati dei Comuni apuani invitati – sottolinea il presidente provinciale Roberto Pistone –. La scarsa attenzione dimostrata nuovamente da molte amministrazioni locali, fa dubitare sulla volontà di fare concretamente rete". Presenti invece in rappresentanza di autorità e ...