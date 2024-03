La filiera delle batterie elettriche mette alla prova Ira e Green deal Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 15 marzo 2024) La risposta dell’Unione Europea all’Inflation Reduction Act (IRA), siglato dal presidente Biden nell’agosto del 2022, è stato un tema al centro dell’evento organizzato da Benchmark Minerals Intelligence, GigaEurope 2024 che si è tenuto a Stoccolma, in Svezia, tra martedì e mercoledì di questa settimana. Secondo le stime della società di ricerca britannica, sono 240 le gigafactory operative a livello globale, con ulteriori 160 in costruzione in Cina e 36 operative in Europa entro la fine del decennio. In questa corsa epocale, ilIndustrial Plan, che include tra gli altri due pilastri normativi quali il Critical Raw Materials Act e il Net Zero Industry Act, è stato pensato propriostrategia industriale che possa fare da contraltare a quella americana, in una corsa verso la decarbonizzazione che non implichi, ...