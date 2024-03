La droga degli zombie | sarà una strage Poliziotti a rischio | cosa sta per travolgerli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'ombra di unapotentissima e "non intercettabile" sulle carceri italiane. A lanciare l'allarme è Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria). "Si profilano cifre che vanno ben oltre quelle, gravi e inacettabili, dei 56 morti dall'inizio dell'anno di cui 23 per suicidio e delle 980 aggressioni al personale nello stesso periodo nel momento in cui il Fentanyl o '' prenderà il sopravvento sulle altre sostanze, all'apparenza a scopo terapeudico/analgesico, delle quali è già fatto largo uso nelle carceri italiane, ovvero che pervengono nella disponibilità dei detenuti attraverso francobolli e cartoncini ricevuti nella ordinaria corrispondenza". "Il pericolo di quella che può diventare unasenza precedenti ...