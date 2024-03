La donna sboccia in abiti maschili | il ritorno del mannish style

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 15 marzo 2024) Life&People.it La primavera è ormai alle porte, al suo seguito arriva una ventata di women empowerment. Si respira ovunque un’aria che sa di femminilità ma che, al contempo, strizza l’occhio ad una moda genderless. Le passerelle che annunciano le tendenze dell’imminente stagione calda in arrivo sembrano, voler omaggiare uno dei fotografi più rivoluzionari di tutti i tempi. Colui che ha introdotto, a fine anni ’70, un nuovo concetto di ritratto immortalando donne che ribaltavano strandard di bellezza artificiosi: Peter Lindbergh. Ispirate al suo inconfondibile bianco e nero, cornice di make up semplici ed essenziali look androgini, le collezioni Primavera Estate ripropongo il. Ode al look maschile proposto negli scatti di Peter Lindbergh Un gioco di seduzione che lacontemporanea porta avanti consapevole di ...