La disoccupazione cala grazie alla componente femminile | ma 3 inattivi su 5 sono donne

(Di venerdì 15 marzo 2024) Bergamo. Secondo le medie calcolate da Istat per la provincia di Bergamo riferite all’anno 2023, le forze di lavoro, cioè la somma delle persone occupate e di quelle disoccupate, ovvero quelle attivamente in cerca di lavoro, superano il mezzo milione (505,7 mila), in lieve calo rispetto all’anno precedente. Questo si deve ai disoccupati, cheti rispetto al 2022, riportando il valore inferiore degli ultimi cinque anni, mentre gli occupati, pari a 491 mila unità,aumentati. D’altro canto, la platea delle non forze di lavoro, ovvero glidi 15 anni o più, sale a 445,6 mila unità, riportando una crescita di 4,9 mila unità rispetto all’anno precedente, che era il valore più basso del quinquennio. Glitra i 15 e i 64 anniinvece 214 mila e tra questi tre ...