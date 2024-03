La disinformazione sfrutta il Ramadan per rilanciare la minaccia dell’invasione islamica

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 15 marzo 2024) di Anna Toniolo Tra l’11 e il 12 marzo ha preso il via il mese delper circa due miliardi di persone nel mondo che si identificano come musulmane. Si tratta del nono mese dell’anno nel calendario islamico, nel quale si digiuna dall’alba al tramonto. In questi giorni si è molto sentito parlare del mese delin particolare perché è iniziato senza un cessate il fuoco tra Israele e Hamas su Gaza. Per diversi giorni si è provato a raggiungere una tregua, con il coinvolgimento degli Stati Uniti, dell’Egitto e del Qatar, anche per consentire lo svolgimento del mese più sacro del calendario islamico ai fedeli nella Striscia di Gaza. Ma questo tentativo si è concluso con un nulla di fatto. Le posizioni delle due parti sono ancora troppo distanti, con Hamas che chiede un cessate il fuoco prolungato, un rilascio di prigionieri in cambio ...