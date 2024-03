La denuncia degli studenti | “Manca il supporto psicologico nelle scuole e nelle università”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nella Giornata dei disturbi del comportamento alimentare l’Unioneuniversitari e la Retemedi hannoto come ” l’Italia sia l’unico Paese europeo a non prevedere nel sistema scolastico la figura dello psicologo”. Eppure, rincarano, “quasi il 10% delle ragazze e l’1% dei ragazzi soffrono di anoressia o bulimia. Oggi chiediamo al governo e al Parlamento di fare in fretta”. “La nostra proposta di legge è ancora ferma alla commissione Cultura della Camera e chiediamo di approvarla velocemente per avere un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counselling in, che possa basarsi su personale professionista e interfacciarsi con il servizio sanitario. I Ministri Schillaci, Valditara e Bernini ci ascoltino”, è il grido di ...