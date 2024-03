La confessione choc dell’ex protagonista di “Ballando con le Stelle”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Annualmente su Rai 1 viene trasmesso “Dancing with the Stars”, uno spettacolo di talento dove artisti di diversi campi si sfidano nel campo della danza. Recentemente, un ex partecipante del programma ha scelto di condividere la sua esperienza difficile. L’uomo argentino di 38 anni da tempo combatte contro la depressione, come ha rivelato in un video postato sul suo account Instagram. EX VOLTO DI “CON LE”, PARLA DEL SUO PERIODO DIFFICILE Artista musicale, giocatore di calcio, personaggio televisivo e ex partecipante di “Dancing with the Stars”, Daniel Osvaldo ha affrontato una lunga battaglia con la malattia mentale, come ha rivelato in un video condiviso sul suo profilo Instagram: “Devo fare alcune confessioni sulla mia vita su alcune decisioni. Per me è difficile ma credo sia arrivato il momento ...