La Commissione europea non ha vietato di riparare tutti i veicoli che hanno più di 15 anni

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il 14 marzo 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato il 26 febbraio 2024 su Facebook. Il filmato mostra un uomo che, seduto alla scrivania di un ufficio, legge un articolo secondo cui «l’Unionesta prendendo in considerazione il divieto di riparazione perdi età superiore a 15». Nel post è presente anche un commento che recita: «in nome del “cambiamento climatico”, milioni di persone non saranno più in grado dii propri». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. IInnanzitutto precisiamo che il filmato è un estratto dello show che David Knight ha pubblicato sul proprio sito il 20 febbraio 2024. Knight in passato ha collaborato ...