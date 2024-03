La clamorosa mossa social di Chiara Ferragni | lanciato il suo nuovo canale Telegram Addio Instagram?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024sta cercando in tutti i modi di rilanciare la sua immagine dopo il pasticcio del caso-pandoro. Prima c’è stata l’intervista a Fabio Fazio per spiegare le sue ragioni, che non è stata affatto apprezzata dai suoi detrattori secondo i quali non c’è stato un vero e proprio contraddittorio. Subito dopo l’influencer ha riaperto i commenti su, forse per sondare il terreno, e le cose non sono andate meglio poiché sono continuate a piovere critiche per l’intervista da Fazio giudicata pilotata. Precedentemente laaveva prima bloccato i commenti, per poi riaprirli solo alle persone fidate, cioè parenti e amici. Adesso laha fatto un’altra: hail suo ...