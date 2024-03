La capolista Riccione si rinforza | arriva Mancino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) La Lasersoft non si ferma e muove qualcosa nel gruppo dopo l’infortunio a Gugnali. La societàse, tuttora ampiamente prima nel girone F di B2, porta nella Perla la centrale Eleonora, per tutti "Fox". Una giocatrice di valore in più per affrontare questo finale di regular season. "La società è semplicemente splendida, sono stata accolta a braccia aperte e questo mi ha emozionata ancor di più – dice proprio–. La pallavolo non fa più parte della mia vita da diverso tempo, ma nonostante questo ho deciso di rimettermi in gioco per questo breve periodo. La squadra è unita e molto affiatata, è stato piacevole incontrare sorrisi amichevoli al mio arrivo. Mi auguro di essere all’altezza e di non deludere le aspettative". La Lasersoft è attesa a un impegno di campionato tutto sommato agevole domani a Ravenna (ore 16). ...