La campagna di Pasqua a favore di Giulio

di Egidio Scala La Pasqua è alle porte e Make-A-Wish Italia si prepara a diffondere un messaggio di speranza e ...quotidiano

Uova di Pasqua AIL nelle piazze di Roma: le Uova di Pasqua AIL tornano in oltre 150 piazze di Roma e provincia, grazie all’impegno di 500 volontari L’importante iniziativa di solidarietà, giunta alla sua 31esima edizione, è organizzata dalla ...romatoday

Pasqua di solidarietà: “L’arte in Corso APS” illumina la città con nuove iniziative: Pasqua di solidarietà: “L’arte in Corso APS” illumina ... Abbiamo scelto una nuova sede e lanciato una campagna di raccolta fondi attraverso iniziative tangibili e immediate: banchetti solidali nelle ...cosenzapost