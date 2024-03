La Basilicata agita le ' aree' del Pd

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 15 marzo 2024) AGI - La partita sul candidato di centrosinistra inè formalmente chiusa, ma il confronto e lo scontro tra le forze politiche protagoniste della lunga trattativa è destinato ad andare avanti e ad allargarsi anche alle elezioni europee. La scelta di Domenico Lecerenza come candidato di Pd, M5s, Avs e +Europa è letta dallo stato maggiore di Azione come un diktat di Conte alla coalizione. "Il fatto politico nazionale è il veto dei Cinque Stelle sulle forze riformiste recepito dal Pd", sottolinea Carlo Calenda. "Noi non esprimiamo veti", risponde Conte, "non è nei nostri obiettivi. Nel nuovo corso c'è una politica col sorriso che vuole rispettare gli altri, ma è difficile se devi lavorare con leader che dichiarano che il loro obiettivo non è una competizione san, ma è distruggere il M5s". Lo 'strappo' con Calenda, tuttavia, provoca mugugni anche in quel pezzo di ...