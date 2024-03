Kvara | offerta super in arrivo | “Accordo fino al 2029 e stipendio triplicato”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 15 marzo 2024) Inunaper Khvichatskhelia, il cui futuro con la maglia del Napoli è ancora in bilico. Il presidente De Laurentiis è pronto a rivoluzionare il tutto in casa Napoli. A Calzona molto probabilmente non verràla panchina del Napoli per il prossimo anno e la società stessa sta già cercando il nuovo allenatore, pronto a riportare il Napoli dove merita. Anche sul lato dirigenziale, secondo quanto riportato da molteplici fonti, potrebbe esserci un forte cambiamento. La sbagliata gestione del post-Scudetto ha messo in discussione molti aspetti del progetto del club partenopeo e, di conseguenza, il patron azzurro sta valutando le mosse per il futuro per cercare di rimettere in carreggiata una squadra apparsa smarrita dopo l’addio di Luciano Spalletti e Cristiano ...