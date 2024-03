Kosovaro ucciso | il testimone | mi sono licenziato

(Di venerdì 15 marzo 2024) È proseguito ieri in Assise il processo a Davide Cristiano Mossali, il meccanico di Palazzolo accusato di avereNexhat Rama, 40ennetrovato carbonizzato nella Land Rover del fratello data alle fiamme tra le vigne di Cologne il 29 agosto 2022. Per il pm Claudia Passalacqua Mossali, 54 anni, incensurato, uccise il suo creditore che gli stava con il fiato sul collo per rientrare da un debito di 30mila euro. Con la scusa di pagargli il dovuto, l’imputato - che si è sempre detto innocente - lo avrebbe attirato nella sua officina di San Pancrazio, poi ammazzato con un’arma da fuoco clandestina (mai trovata), rinchiuso nel baule della Land Rover abbandonata tra i vigneti e poi bruciata. In aulasfilati testi di pg, vicini di casa e un dipendente di Mossali. "Il mio titolare la sera del 28 agosto mi scrisse un ...

