Kaze | «Odiavo i miei capelli | volevo essere come le altre Oggi non più»

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'infanzia felice in Burundi, il trasferimento in Italia, il desiderio ditutti, il razzismo interiorizzato e le notti nei reparti Covid. L'attrice e cantante, alla vigilia della seconda stagione di Call My Agent e del suo primo album, ci racconta le sue tante vite