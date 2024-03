Kate Middleton | lo zio al Grande Fratello | le rivelazioni sui reali

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 15 marzo 2024) Quest’anno, come forse mai prima d’ora, gli occhi dei tabloid fissano con attenzione ciò che accade alCelebrity, che ospita lo zio di. Dal momento in cui Gary Goldsmith è entrato all’interno della famosa casa, ha generato molta curiosità. Molti telespettatori, infatti, attendono il momento in cui rivelasse qualcosa che riguardi le condizioni di salute della principessa del Galles. Nel giro pochi giorni, lo zio di, che è ilminore della mamma di Carole, ha parlato apertamente di sua nipote, del principe William e della Corona. Goldsmith ha anche espresso le sue forti opinioni sul principe Harry e Meghan Markle. Prima di entrare nella casa delCelebrity – versione ...