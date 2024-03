Kate Middleton | la foto ritoccata e tutti gli errori della famiglia reale

L’inizio del 2024 per il Principe William e Kate Middleton non è stato dei migliori. La Principessa del Galles è stata sottoposta a un intervento chirurgico a metà gennaio e, non molto tempo dopo , ... (it.newsner)

Kate Middleton si sta riprendendo a seguito del l’operazione all’addome che ha dovuto subire a inizio gennaio per cause ancora ignote. Nonostante le condizioni della principessa avessero fatto in un ... (velvetgossip)

L’amica speciale di William: Rose Hanbury è la nuova Camilla «Con Kate Middleton non si parlano dal 2019»

Chi è Rose Hanbury, presunta amante del Principe William e motivo della scomparsa di Kate Middleton Tutta la storia: dalla lite a ora ...donnapop

Kate, la preoccupazione dei collaboratori reali: "Non sapevano dell'intervento e non riescono a parlarle": Ma soprattutto: che fine ha fatto Kate Una fonte, interna al Palazzo, di Us Weekly ha rivelato che Kate desidera mantenere i dettagli sulla sua condizione di salute "più privati possibile" e non ha ...today

Il caso Kate non fa riavvicinare William e Harry: il principe ribelle punzecchia l’erede al trono: I fratelli ai Diana Legacy Awards. Prima apparizione insieme, almeno virtualmente, a distanza di tanto tempo. Harry collegato dalla sua casa in California ‘interrompe’ il fratello ...quotidiano