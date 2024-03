Kate Middleton “fragile” e sotto forti pressioni – esperta reale lancia allarme “bullismo” dopo la disgrazia della foto

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 15 marzo 2024)e la famigliasi trovano in una situazione molto difficileche è stato confermato che l’ultimaPrincipessa del Galles e dei suoi figli è stata ritoccata. Diverse agenzie di stampa hanno deciso di ritirare l’immagine dai loro siti web e le teorie cospirative su come stia effettivamentecrescono di minuto in minuto. Nel frattempo,si è scusata per aver modificato ladi lei e dei suoi figli e lunedì è stata avvistata in auto mentre lasciava Windsor con William. Tuttavia, considerando tutti i drammi associati allamodificata, non tutti sono convinti che si tratti proprio di lei. Mentre gli esperti hanno consigliato a...