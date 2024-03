Kate Middleton appare in pubblico dopo l’operazione

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 15 marzo 2024)si sta riprendendo a seguito delall’addome che ha dovuto subire a inizio gennaio per cause ancora ignote. Nonostante le condizioni della principessa avessero fatto in un primo momento preoccupare a causa della lunga convalescenza, adesso la moglie del principe William ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi seguaci. La principessa del Galles rassicura tutti coloro interessati alle sue condizioni di salute. Ormai era da Natale chenon appariva più in, ma adesso la moglie del principe William è stata finalmente di nuovo “incastrata” dalle telecamere dei paparazzi e le sue condizioni sembrano essere meno preoccupanti. Ecco come sta a due mesi dall’intervento chirurgico.di nuovo in ...