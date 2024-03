Kate era sparita da tempo prima dell’operazione | si rinsalda l’ipotesi “anoressia”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 15 marzo 2024)Middleton non è scomparsa all’improvviso.dell’annuncio dell’intervento è svanita dalla vita pubblica per un mese, e già nelle settimane, in occasione degli ultimi eventi, c’era qualcosa che non quadrava. Tutto, in effetti, coinciderebbe condi un disagio prolungato nele con l’idea di una malattia nata in un recente passato che poi possa aver avuto un’evoluzione drastica negli ultimi tempi: forse proprio l’che diverse fonti riportano esserepiù probabile.Middleton, bando agli abiti corti: le gambe non vanno mostrateMiddleton è stata vista in pubblico per l’ultima volta il giorno della messa pre natalizia: vestita nei toni del blu, mano per la mano con la ...