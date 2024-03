Kate da anni sotto stress e pressioni continue | “Così sta crollando”

(Di venerdì 15 marzo 2024) “pressione da tantie soffre di forte“, la rivelazione degli amici della principessa del Galles.Middleton sta attraversando un momento molto difficile. Dopo l’operazione all’addome, di cui non è mai stata svelata la causa, la principessa del Galles è stata coinvolta in una serie teorie e dicerie senza fine. E la vicenda della foto ritoccata ha semplicemente infiammato la polemica.Leggi anche:era sparita da tempo prima dell’operazione: si rinsalda l’ipotesi “anoressia” Le scuse dopo il fotoritocco L’ultima teoria che ha coinvoltoè quella delle modifiche apportate nella foto pubblicata su Instagram. La moglie del principe William si è scusata pubblicamente facendo un mea culpa e ammettendo che non è proprio il suo forte ...

Milano, 12 mar. (askanews) – “Non lamentarti mai, non spiegare mai”. La legge non scritta della corte britannica – tanto cara a Elisabetta II – è stata infranta da Catherine, principessa del ... (ildenaro)

occasione d'oro per Harry e Meghan, sostengono i Media britannici : è provocata dalla foto di famiglia di Kate , ritoccata per sua stessa ammissione dalla principessa di Galles, è un' occasione d'oro ... (firenzepost)

Rose Hanbury, chi è l'amica del principe William che gli inglesi chiamano «la nuova Camilla»: Dietro la «scomparsa» di Kate Middleton, che non si vede da Natale 2023, oltre ai problemi di salute ci sarebbe anche un presunto tradimento del marito William. In queste ore ...leggo

Per la France Presse Kensington…": La regina Elisabetta aveva un motto che la guidò in tutti i 70 anni passati sul trono d’Inghilterra: «be seen to be believed», Ovvero: i Royal devono essere visti per essere creduti. Un insegnamento, ...informazione