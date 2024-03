KAPPA FUTURFESTIVAL | la playlist con i migliori Dj Mix solo su Apple Music

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nuovaa tutta da ascoltare – e ballare – suche propone in esclusiva dal 15 marzo il profilo curatore di. Il festival internazionale dia elettronica che dal 2009 raccoglie ogni anno a Torino migliaia di appassionati sbarca, quindi, sulla piattaforma. Da ora gli abbonati possono trovare in esclusiva una selezione di DJ Mix (raccolte di brani selezionati e mixati da DJ, artisti o producer) con i live set che hanno animato i cinque palchi dell’evento nel 2023. Una proposta unica, che raccoglie l’entusiasmo e la magia presentata nelle giornate del festival da superstar globali e figure all’avanguardia della nuova scena clubbing. Grafica da Ufficio Stampa I DJ Mix disponibili dal 15 marzo sono: Carl Cox B2B Nicole Moudaber KFF23 Live ...

