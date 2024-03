Juve | via alle trattative per il rinnovo di Vlahovic | ma è spending review

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Torino, 15 marzo 2024 - Si parla molto di futuro in casaanche se la stagione deve ancora terminare e un trofeogri lo può ancora vincere. Bianconeri tagliati fuori dalla corsa Scudetto ma pienamente in lizza per la Coppa Italia, semifinale con la Lazio, mentre in campionato l’obiettivo è blindare la qualificazione Champions e riprendersi il secondo posto ora del Milan. Dietro le quinte, però, si inizia ad imbastire una strategia future e Giuntoli dovrà iniziare anche dall’natore. Maxgri ha contratto fino al 2025 e sarebbe molto costoso a bilancio transare e far posto a un nuovo tecnico, Thiago Motta è sempre nel mirino come Raffaele Palladino, ma il direttore tecnico non ha ancora preso una decisione anche se pubblicamente ha sempre difeso l’natore livornese. Ad oggi stabilire ...